Около 60 автомобилей попали в крупное ДТП в Орегоне

Один человек погиб в результате крупной аварии на автомагистрали в американском штате Орегон.

В ДТП, растянувшемся на сотни метров, повреждения получили около 60 автомобилей, включая 20 фур. Движение по шоссе к северу от города Юджин было перекрыто.

Власти сообщают, что причиной аварии стала плохая видимость из-за сильного тумана.

Позже на этой же магистрали произошло еще 2 ДТП с участием нескольких автомобилей.