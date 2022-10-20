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США

Около 60 автомобилей попали в крупное ДТП в Орегоне

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 Euronews
Место ДТП к северу от Юджина, штат Орегон
Место ДТП к северу от Юджина, штат Орегон   -   Авторское право  Oregon State Police via AP

Один человек погиб в результате крупной аварии на автомагистрали в американском штате Орегон.

В ДТП, растянувшемся на сотни метров, повреждения получили около 60 автомобилей, включая 20 фур. Движение по шоссе к северу от города Юджин было перекрыто.

Власти сообщают, что причиной аварии стала плохая видимость из-за сильного тумана.

Позже на этой же магистрали произошло еще 2 ДТП с участием нескольких автомобилей.