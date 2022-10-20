Около 60 автомобилей попали в крупное ДТП в Орегоне

Около 60 автомобилей попали в крупное ДТП в ОрегонеКомментарии
Euronews
Авторское право Oregon State Police via AP-
Один человек погиб в результате крупной аварии на автомагистрали в американском штате Орегон.
В ДТП, растянувшемся на сотни метров, повреждения получили около 60 автомобилей, включая 20 фур. Движение по шоссе к северу от города Юджин было перекрыто.
Власти сообщают, что причиной аварии стала плохая видимость из-за сильного тумана.
Позже на этой же магистрали произошло еще 2 ДТП с участием нескольких автомобилей.