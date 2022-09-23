ДТП с пассажирским автобусом в Австрии

В коммуне Бад-Миттерндорф на юго-востоке Австрии в ночь на пятницу перевернулся пассажирский автобус, 24 человека пострадали, четверо получили тяжелые ранения.

Водитель автобуса пропустил поворот на перекрестке и решил воспользоваться предложенным навигационной системой альтернативным путем, чтобы попасть на нужную дорогу. Но на новом пути дорога затем сузилась без предупреждения, транспортное средство соскользнуло и упало вниз по склону холма.

На месте ДТП работали свыше 130 спасателей, чтобы эвакуировать автобус. В полиции федеральное земли Штирия сообщили, что большинство из 32 пассажиров смогли выбраться из автобуса самостоятельно.