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Австрия

ДТП с пассажирским автобусом в Австрии

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 Euronews
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Автобус скатился с холма и упал возле пруда
Автобус скатился с холма и упал возле пруда   -   Авторское право  ORF / EBU

В коммуне Бад-Миттерндорф на юго-востоке Австрии в ночь на пятницу перевернулся пассажирский автобус, 24 человека пострадали, четверо получили тяжелые ранения.

Водитель автобуса пропустил поворот на перекрестке и решил воспользоваться предложенным навигационной системой альтернативным путем, чтобы попасть на нужную дорогу. Но на новом пути дорога затем сузилась без предупреждения, транспортное средство соскользнуло и упало вниз по склону холма. 

На месте ДТП работали свыше 130 спасателей, чтобы эвакуировать автобус. В полиции федеральное земли Штирия сообщили, что большинство из 32 пассажиров смогли выбраться из автобуса самостоятельно.