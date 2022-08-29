Трагедия под Роттердамом: стали известны подробности смертельного ДТП

Стали известны подробности субботней трагедии, разыгравшейся в городке Нью-Бейерланд под Роттердамом.

Грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на барбекю. 6 человек погибли, 7 пострадали - один из них серьезно. Жертвами стали три женщины и три мужчины в возрасте от 28 до 75 лет. Трое погибших были членами одной семьи, среди них беременная женщина.

Йоланда Костер, местная жительница:

— Мы живем в соседнем городе, и все мы слышали сирены, а затем в Интернете стали искать, что происходит. Был сильный шок от масштаба произошедшего. Это ужасно как для людей, так и для водителя. Конечно, он сделал это непреднамеренно.

Боб ван ден Бург, очевидец:

— Это очень страшно. Коснулось всех и мы скорбим вместе с со всеми. Здесь никогда ничего не происходит. Здесь почти нет краж или чего-то ужасного, и вдруг случается что-то подобное, и все потеряли покой. Все так потрясены, весь это коснулось всей округи.

Водитель грузовика, 46-летний испанец, был задержан на месте происшествия, ему предъявлены обвинения в совершении ДТП со смертельным исходом. Алкоголя в его крови обнаружено не было.

По данным полиции, перед ЧП грузовик остановился на дамбе, после чего по неизвестным причинам вновь начал движение и съехал с дороги.