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Австрия

Австрийцы всё больше поддерживают на выборах Пивную партию

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 Vincent Coste  & euronews
Марко Пого в своей штаб-квартире Simmering в Вене, 12 октября 2022 г.
Марко Пого в своей штаб-квартире Simmering в Вене, 12 октября 2022 г.   -   Авторское право  Vincent Coste, euronews

В последние 10 дней у австрийца Марко Пого от журналистов не отбоя! Все хотят взять у него интервью, и неудивительно: кандидат от Партии пива занял третье место на президентских выборах 9 октября. Результат ещё более убедительный в Вене, где Доминик Влазны (его настоящее имя) занял второе место. По стране он также занял второе место в возрастной группе младше 30 лет.

Рок-музыкант принял корреспондента euronews в своей штаб-квартире в 11-м округе австрийской столицы, уделив время между многочисленными интервью немецким СМИ и прямой трансляцией на австрийском радио, где он подвёл итог своей кампании.

"Я напрямую говорил с молодыми людьми о вопросах, которые волнуют меня - я ведь тоже молод, - рассказывает 36-летний рокер и политик. - Речь идет о будущем, о защите климата, о социальной сплоченности. Эти темы интересуют молодежь. Я нетипичный [человек в политике]. Я не обычный политик и не хочу им быть!"

В своей кампании Пивная партия опиралась на один из великих принципов панк-движения - "Сделай сам" (Do it yourself - DIY). Несмотря на ограниченные ресурсы своей партии, музыкант, выбравший в качестве псевдонима название панк-танца, сегодня явно доволен результатом.

"Я чрезвычайно доволен результатом. У нас очень маленькая команда по сравнению с другими партиями. Бюджет этой избирательной кампании был очень низким. Я смог развесить только девять больших банеров по всей Вене. Но я умею снимать видеоролики, и распространять свои идеи по всему миру. И результат очень хороший. За мной нет парламентской партии, мы делаем все это сами. И это здорово".

Но Марко Пого - не только политик, он прежде всего артист и музыкант. Он основал Пивную партию в 2015 году, в основном в качестве шутки и сатиры на большую политику. Но, продолжая "развлекаться", доктор Доминик Влазны (ведь по профессии он врач), зарегистрировал свою партию в Вене. Выступает он, в частности, в защиту альтернативных культурных пространств, а также меньшинств и всех людей, находящихся в трудном положении.

В своей президентской программе музыкант выдвинул идею создания министерства будущего, которое будет выявлять "идеи, ориентированные на будущее" и возможные проблемы ещё до их возникновения.

Vincent Coste, euronews
Пластинка группы Марко Пого Turbobier перед официальной резиденцией президента Австрии в Вене.Vincent Coste, euronews

Разумеется, Марко Пого - большой любитель пива, о чем говорит название его группы - TurboBier. Это также марка пива, которое он предпочитает всем другим.

"Будь то в пиве или в политике, к новым идеям нужно прислушиваться. И только благодаря новизне и новым влияниям может родиться нечто хорошее. И с этой точки зрения я рассматриваю свою кандидатуру как стимул для всей страны страну к тому, чтобы задуматься. Если вопросы, которые я поднял, теперь будут обсуждаться более широко, то, считаю, что я преуспел в своём деле", - говорит он, сравнивая пиво и политику.

Правые и крайне правые кандидаты были широко представлены на этих выборах, которые уже во второй раз выиграл эколог Александр Ван дер Беллен. Его кандидатура была поддержана основными политическими силами страны: как социалистами из Социал-демократической партии, так и консерваторами из Австрийской народной партии.

Кандидат от популистской Австрийской партии свободы, Вальтер Розенкранц, занял второе место на выборах. Но австрийская ультраправая партия потерпела крах после коррупционного скандала, который заставил уйти в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе, тогдашнего вице-канцлера. Марко Пого, с другой стороны, выступает за Австрию, открытую миру, далекую от популистских идей партии свободы.

"Австрия - не остров. Мы не где-то в Южных морях, где люди говорят, что другие нам не нужны. Я думаю, что идея международных связей в Европе, где мы совместно работаем с нашими соседями, вот как мы можем разрешить любой кризис. Нельзя разрешить кризис с помощью упрощённых, популистских схем", - отмечает панк-политик.

Хотя Марко Пого и его коллеги из Пивной партии, безусловно, рады более чем 300 000 голосам, которые австрийцы отдали за его кандидатуру, возникает естественный вопрос о том, что же дальше: приживётся ли Пивная партия в австрийской политике?

"Следующие выборы в Австрии состоятся через два года. Так что у нас есть большое пространство для маневра в отношении того, что еще может произойти. Пивную партию принимают очень хорошо. Мы постоянно привлекаем новых сторонников. Партия продолжит свою работу в Вене, в тех районах, где мы уже представлены, как у меня в Зиммеринге [11-й район австрийской столицы]. Это приятная работа, и я буду продолжать это делать", - признаётся , прежде Марко Пого.

"Пока я посмотрю, как будут развиваться события. Сколько людей захотят нас поддержать? Всё это нужные нам голоса, ведь это - моё детище. Я стремлюсь найти единомышленников. Когда я вижу молодых людей, которые идут по улице и говорят: "Эй, здорово, наконец-то кто-то, с кем я могу общаться", то да, я просто счастлив".

Австрия не единственная страна, где существуют партии сторонников пива. С 1990 по 1997 год партия любителей пива существовала в Польше. На выборах 91 года эта партия даже получила 16 мест в сейме. Свои пивные партии были в Норвегии, России и Белоруссии. Российская партия любителей пива была зарегистрирована Минюстом в 1994 году и  получила почти полмиллиона голосов на думских выборах в декабре 1995 года. В 1998 году партия пропала из списков Минюста: её  создатели не пошли на перерегистрацию.

В мире присутствие карикатурных партий напоминает о необходимости иногда относиться с юмором к политическим процессам. Так, в Венгрии в выборах принимает участие Партия двухвостой собаки, а в Швеции уже 20 лет баллотируется партия Дональд Дака, странным образом имевшая особый успех в период американского президентства Трампа. В США, между тем, с начала этого века в выборах в штате Вермонт участвует "Партия нерешительной коровы", а в Калифорнии за независимость штата борется "Партия пистолетов и анаши", апеллирующая к отказу от "царизма" центральной власти.