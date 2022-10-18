В Австрии судят предполагаемых сообщников террориста

В австрийской столице начался суд над предполагаемыми сообщниками террориста, который два года назад открыл стрельбу в центре Вены. Жертвами стали пять человек, более 20 получили ранения.

На скамье подсудимых — шесть человек. По данным прокуратуры, они или участвовали в подготовке нападения, или склоняли преступника совершить его.

Манфред Арбахер-Штёгер, адвокат:

"Мой клиент — близкий друг нападавшего. Он будет заявлять о своей невиновности. Он не принимал никакого участия в нападении ни физически, ни морально. Тот факт, что он придерживается определённой веры, не может предполагать никакой вины".

2 ноября 2020 года 20-летний Куйтим Фейзулай открыл стрельбу по прохожим. За несколько часов до этого в соцсетях он поклялся в верности группировке "Исламское государство". В итоге его ликвидировала полиция. Вердикт ожидается не ранее февраля.

Ранее в суд на австрийские власти подали родственники жертв теракта. Они заявляют, что спецслужбы страны знали об экстремистских устремлениях Фейзулая, но не предприняли никаких шагов.