На президентских выборах в Австрии лидирует действующий глава государства

В Австрии завершилось голосование на президентских выборах. Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Александр Ван дер Беллен набирает более 55% голосов избирателей, и таким образом, рассчитывает на победу уже в первом туре.

78-летний Ван дер Беллен кандидат от партии "зелёных" был бесспорным фаворитом предвыборной гонки. Победу на выборах Ван дер Беллену предсказывали опросы общественного мнения. Аналитики указывали, что действующего президента избиратели альпийской республики воспринимают как воплощение стабильности в непредсказуемое время.

На второе место вышел кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц. Его поддержали около 19% проголосовавших избирателей.

Независимый кандидат Тассило Валлентин набрал чуть более 8%. Третьим идёт лидер Партии пива Доминик Влазны, которого в Австрии больше знают под псевдонимом Марко Пого.

Австрия является парламентской республикой, президент выполняет преимущественно представительские функции. Глава государства также утверждает кандидатуры канцлера и других членов кабинета, имеет право отправить в отставку главу правительства и весь кабинет. Президент является и верховным главнокомандующим вооруженными силами.