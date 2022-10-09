Президентские выборы в Австрии: Александр Ван дер Беллен намерен сохранить свой пост

Граждане Австрии сегодня избирают президента. На этот пост в Альпийской республике претендуют семь кандидатов, включая действующего главу государства Александра Ван дер Беллена. Он, во время последнего предвыборного митинга, призывал австрийцев принять активное участие в голосовании, отметив, что самым серьезным конкурентом на выборах будет диван.

Впрочем, о важности высокой явки говорят и сами избиратели.

Александр, программист: "Думаю, необходимо, чтобы ваш голос был учтен, потому что в этом году довольно много кандидатов, выступающих оппонентами действующего президента. Говорить, мол в списке нет моего кандидата, не оправдание, чтобы не голосовать. Думаю, важно сказать: "Да, я собираюсь голосовать".

Ван дер Беллен, полагают наблюдатели, может рассчитывать на второй мандат. Согласно опросам, в рейтинге популярности он занимает первое место. За ним следуют Вальтер Розенкранц - от правой Австрийской партии свободы и независимый кандидат Тассило Валлентин. Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов.