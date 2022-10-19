Вторая отставка в британском правительстве

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку из-за несогласия с экономической политикой кабинета премьер-министра Лиз Трасс, в частности с её резким разворотом в воспросе сокращения подоходного налога. Новым главой МВД назначен Грант Шэппс уже бывший министр транспорта. Отставка главы МВД - вторая в нынешнем правительстве. Первым кабмин покинул министр финансов - канцлер казначейства - Квази Квартенг. Глава Правительства тори сталкивается с ожесточенной критикой в первую очередь со стороны лейбористской оппозиции. Её лидер Кир Стармер на заседании палаты общин британского парламента заявил:

"Вот какой у меня список: снижение налога на 45% отменено. Снижение корпоративного налога отменено. Снижение налога на 20% отменено. Двухлетняя заморозка цен на энергию отменена. Безналоговые покупки отменены. Предполагаемый лучший друг, бывший канцлер, его тоже нет. Ничего нет. Так почему она всё ещё здесь?!"

"Я боец, а не трус, - ответила на это Лиз Трасс. - Я действовала в национальных интересах, чтобы обеспечить экономическую стабильность".

Но критики премьера говорят, что политика, которую она объявила, была её собственным решением, и даже некоторые из сторонников Трасс считают её положение на посту премьера зыбким.

На прошлой неделе глава правительства начала пересматривать пакет нефинансируемых сокращений налогов, что привело к росту затрат на заимствования, заставив Банк Англии вмешаться на фоне падения фунта стерлингов и стоимости гособлигаций.