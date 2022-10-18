Лиз Трасс извинилась, но отказалась уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы ряда членов правящей консервативной партии.

Это произошло на следующий день после того, как назначенный ею новый министр финансов отменил почти все ее планы по снижению налогов, чтобы стабилизировать рыночные потрясения.

Я признаю, что мы совершили ошибки, я сожалею об этих ошибках, но я их исправила. Я назначила нового главу Минфина. Мы восстановили экономическую стабильность и финансовую дисциплину Лиз Трасс премьер-министр Великобритании

Новый канцлер казначейства Джереми Хант объявил также о сокращении срока заморозки тарифов на электричество и газ для британских домохозяйств с обещанных ранее двух лет до 7 месяцев, во избежание роста госдолга.

Мы - страна, которая финансирует свои обещания и выплачивает свои долги, и когда это ставится под сомнение, как это уже было, это правительство примет трудные решения, необходимые для обеспечения доверия и уверенности в наших национальных финансах. Это означает принятие очень сложных решений Джереми Хант канцлер казначейства Великобритании

Анонсированный в конце сентября план по масштабному снижению налогов для состоятельных британцев вызвал недовольство со стороны общественности, а также привел к обвалу на рынке акций и облигаций, из-за чего курс фунта Стерлингов в какой-то момент упал до рекордно низкой отметки.