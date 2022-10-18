Лиз Трасс извинилась, но отказалась уходить в отставку

Лиз Трасс извинилась, но отказалась уходить в отставкуКомментарии
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы ряда членов правящей консервативной партии.
Это произошло на следующий день после того, как назначенный ею новый министр финансов отменил почти все ее планы по снижению налогов, чтобы стабилизировать рыночные потрясения.
Новый канцлер казначейства Джереми Хант объявил также о сокращении срока заморозки тарифов на электричество и газ для британских домохозяйств с обещанных ранее двух лет до 7 месяцев, во избежание роста госдолга.
Анонсированный в конце сентября план по масштабному снижению налогов для состоятельных британцев вызвал недовольство со стороны общественности, а также привел к обвалу на рынке акций и облигаций, из-за чего курс фунта Стерлингов в какой-то момент упал до рекордно низкой отметки.