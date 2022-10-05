English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Рейтинг Лиз Трасс падает

Access to the comments Комментарии
 Yulia Gritsay
euronews_icons_loading
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/AP Photo

Ровно месяц прошел с тех пор, как Лиз Трасс заняла кресло премьер-министра Великобритании. И уже за это время её рейтинг стремительно упал: по данным опроса, проведенного аналитической компанией YouGov, бывшую главу МИД поддерживают всего лишь 14% британцев — даже Борис Джонсон не был настолько непопулярен.

Предложенную её правительством налоговую реформу, которая бы понизила ставку подоходного налога для самых обеспеченных британцев с 45 до 40%, не поддержали даже консерваторы, а фунт стерлингов на этом фоне упал до рекордно низкого уровня.

"В эти сложные времена мы должны действовать. Я полна решимости заставить Британию двигаться, чтобы пережить бурю и усилить нас как нацию. В этой миссии мне помогает моя твердая вера в британский народ", — заявила Лиз Трасс.

В своей речи на конференции Консервативной партии в Бирмингеме Лиз Трасс попыталась сместить акцент с экономической политики, но это не увенчалось большим успехом. Выступление премьера прервали активисты из "Гринпис" — из-за опасений, что Лиз Трасс отменит ряд мер по борьбе с изменением климата.

Одна из главных проблем, требующих внимания главы британского правительства, — инфляция и повышение стоимости жизни. В субботу в королевстве началась крупнейшая за последние десятилетия забастовка железнодорожников.