Рейтинг Лиз Трасс падает

Ровно месяц прошел с тех пор, как Лиз Трасс заняла кресло премьер-министра Великобритании. И уже за это время её рейтинг стремительно упал: по данным опроса, проведенного аналитической компанией YouGov, бывшую главу МИД поддерживают всего лишь 14% британцев — даже Борис Джонсон не был настолько непопулярен.

Предложенную её правительством налоговую реформу, которая бы понизила ставку подоходного налога для самых обеспеченных британцев с 45 до 40%, не поддержали даже консерваторы, а фунт стерлингов на этом фоне упал до рекордно низкого уровня.

"В эти сложные времена мы должны действовать. Я полна решимости заставить Британию двигаться, чтобы пережить бурю и усилить нас как нацию. В этой миссии мне помогает моя твердая вера в британский народ", — заявила Лиз Трасс.

В своей речи на конференции Консервативной партии в Бирмингеме Лиз Трасс попыталась сместить акцент с экономической политики, но это не увенчалось большим успехом. Выступление премьера прервали активисты из "Гринпис" — из-за опасений, что Лиз Трасс отменит ряд мер по борьбе с изменением климата.

Одна из главных проблем, требующих внимания главы британского правительства, — инфляция и повышение стоимости жизни. В субботу в королевстве началась крупнейшая за последние десятилетия забастовка железнодорожников.