Великобритания: Лиз Трасс уволила министра финансов и назначила нового

Британское правительство консерваторов, похоже, пребывает в растерянности после того, как Квази Квартенг, близкий друг и соратник премьер-министра Лиз Трасс, лишился портфеля министров финансов.

Отставка Квартенга произошла на фоне критики экономической политики кабинета. В конце сентября правительство представило программу, предполагающую масштабное снижение налогов. Это привело к потрясениям на финансовых рынках и падению фунта стерлингов. Квази Квартенг провел в должности главы минфина чуть больше месяца.

Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании: "Сегодня я встретилась с бывшим министром финансов. Мне было невероятно жаль его терять. Он мой большой друг и разделяет мои взгляды на то, как вывести нашу страну на путь роста. Я предложила Джереми Ханту стать новым министром финансов. Это один из самых опытных и уважаемых министров правительства и парламентариев, и он разделяет мои убеждения и амбиции в отношении нашей страны".

Назначение Джереми Ханта, экс-главы МИД, и бывшего кандидата на пост премьер-министра, рассматривается аналитиками как попытка Лиз Трасс заверить рынки - и избирателей - в том, что правительство отходит от радикальных шагов в монетарной политике, которые была столь непопулярными среди тех и других. Если Трасс это не удатся, полагают аналитики, ее дни на посту премьера могут быть сочтены.