Доху охватила предпринимательская лихорадка

Катар, в преддверии Чемпионата мира по футболу, охватила предпринимательская лихорадка. Экономика страны - одна из самых динамичных в Персидском заливе, многие из инновационных предприятий расположены в деловом квартале.

По прогнозам, в ноябре на футбольное первенство съедутся до 1,5 миллионов болельщиков. В Дохе нашлось немало смекалистых предпринимателей, желающих показать иностранным гостям, что может предложить страна.

Еда для всей семьи

Сколько раз все мы оказывались в фуд-корте (или ресторанном дворике) торгового центра, пытаясь выбрать место, где можно перекусить? Теперь для этого есть специальное приложение.

В небоскрёбе Tornado West Bay открылся виртуальный фуд-корт, где можно выбрать блюдо из меню нескольких ресторанов и оплатить покупку одним платежом. Он называется AND Experience.

Виртуальный комплексный фуд-холл - это место, где под одной крышей работают разные бренды, куда клиент может прийти и сделать заказ блюд из разных кухонь в рамках одной сделки Али Нассер Аль-Саади создатель фуд-корта AND Experience

Бизнес-приключение началось в 2015 году с блинчиков в "Жемчужине" - семейном жилом районе, построенном на искусственных островах к северу от Дохи.

По словам Аль-Саади, потребовалось около месяца, чтобы о нём узнали местные жители. Когда это случилось, пришлось готовить 2000 блинчиков каждые 10 минут.

Для Дохи это было в новинку. Концепция управления бизнесом и личного присутствия: я переворачивал блины, был кассиром и прочее. Мой бизнес развивался Али Насер аль-Саади создатель AND Experience

В большинстве кухонь шеф-повару приходится осваивать одно меню. Но здесь команде предстоит приготовить десять различных меню - от салатов и бургеров до блюд итальянской и сенегальской кухни.

Фуд-блогеры протестировали AND Experience. Диона Лобо и Ян Маркс начали кулинарный блог пять лет назад. Супружеская пара регулярно посещает новые рестораны в Дохе и проверяет их на практике.

Когда мы приехали в Доху, социальные сети еще не были столь популярны. С течением времени люди по всему миру люди стали больше доверять фуд-блогерам, потому что они - личность, с ними можно общаться, а не просто читать ресторанную критику Диона Лобо фуд-блогер

Вердикт Дионы и Йена оказался более, чем положительный. Аль-Саади надеется перейти на безналичный расчет в начале нового года, а также разрабатывает приложение, с помощью которого вы сможете сделать заказ, получить номер столика и забрать еду сразу по прибытии.

На мой взгляд, люди начинают охладевать к международным франшизам и сетям. Они хотят иметь возможность учиться у других и создавать что-то свое, как можно лучше! Али Насер Аль-Саади основатель AND Experience

Веганская империя на Ближнем Востоке

Как построить веганскую бизнес-империю? В Катаре есть человек, знающий об этом лучше других - Ганим аль Сулаити. Молодой основатель компании Enbat Holdings создал семь успешных веганских предприятий - от ресторанов до компании по производству средств ухода за кожей.

У меня не было опыта работы в бизнесе. Пришлось учиться всему с азов, полностью погрузиться в процесс. Начало было очень захватывающим! Мы попытались создать пространство, которое бы вдохновило людей и произвело революцию в том, как они питаются в Катаре. Мы чувствовали, что местные жители не очень осведомлены о системах питания и о том, как еда влияет на наше здоровье Ганим Аль Сулаити основатель Enbat Holdings

Шесть лет спустя у Аль Сулаити 13 точек F&B, а также две спа, работающие в режиме полной загрузки, не говоря о 250 сотрудниках и членах команды. По его мнению, Доха становится самым дружелюбным городом в мире для веганов и выдерживает сравнение с Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, Лондоном и Парижем.

Веганство - своего рода образ жизни. Я называю его движением, потому что оно не ограничивается едой. Оно выходит за рамки. Это касается ферм, того, как мы обращаемся с животными, как мы одеваемся. Поэтому я думаю, что быть веганом - значит наилучшим образом адаптироваться к сегодняшнему дню и нынешней глобальной ситуации Ганим Аль Сулаити основатель, Enbat Holdings

В одном здании расположены Green and go - магазин, где можно быстро взять то, что нужно и идти по своим делам; Еvergreen, где люди могут не торопиться, и на десерт – Mylk, магазин, предлагаюшийдля большой выбор веганских сладостей.

Это можно назвать экосистемой предприятий, потому что один бизнес дополняет другой Ганим Аль Сулаити основатель Enbat Holdings

У каждого из магазинов - своя публика и своя концепция.

Предпринимательская лихорадка

В ноябре на чемпионат мира по футболу в Катар приедут до полутора миллионов болельщиков, у смекалистых бизнесменов есть масса возможностей извлечь выгоду, показав любопытным иностранным гостям, что предлагает страна.

Еще в 2015 году Высший комитет по наследию, организатор футбольного первенства-2022, объявил открытый конкурс для предприятий на разработку проектов, которые бы в перспективе способствовали проведению чемпионата мира . Инициатива называлась Challenge 22.

Мы хотели вдохновить людей на участие в Чемпионате мира по футболу, чтобы наша продукция и услуги стали частью их путешествия в Катар и самого турнира. Мы надеемся, что в будущем подход к таким крупным мировым событиям как к источнику инноваций, сохранится Ахсан Мансур член оргкомитета по привлечению болельщиков

Победителями были объявлены 12 региональных компаний, в том числе SunPave. В основе стартапа инженера Мохаммада Аль Гаммаля довольно необычная идея: солнечные панели, по которым можно ходить.

Особенность нашей продукции в том, что она позволяет устанавливать солнечные панели, никак не вмешиваясь в пространство. То есть, вам не нужно устанавливать рамы, размещать на них панели и портить тем самым ландшафт и архитектуру данного места. Вы просто используете их как брусчатку Мохаммад Аль Гаммаль соучредитель компании SunPave

В рамках Challenge 22 на стадионе Аль-Тумама, в преддверии Чемпионата мира по футболу, будут установлены солнечные панели SunPave. На время проведения чемпионата мира руководство стадиона решило направить часть энергии на питание зон для подзарядки электроники, где люди смогут присесть отдохнуть и, возможно, зарядить свои устройства.

Другой проект Challenge 22 планирует по-новому обслуживать гостей страны. Туристическое приложение ViaVii было создано в Ливане, предлагая посетителям единый интерфейс для доступа к различным местным достопримечательностям.

ViaVii - это платформа для размещения впечатлений от путешествий и туристических предложений в Интернете. Мы объединяем тех, кто хочет найти что-то новое, уникальное, хочет прожить невиданную авантюру и встретить кого-то, кто сможет предоставить подобную услугу Файха Сахира руководитель операционного отдела ViaVii в Катаре

Местная художница Рима Абухарб получила предложение о сотрудничестве с ViaVii в прошлом году. Она организует для посетителей чемпионата мира по футболу серию семинаров, чтобы они могли начать или продолжить рисовать. Она хотела бы создать условия, при которых люди смогут исследовать глубины своего воображения.

До старта крупнейшего спортивного события в мире остаются считанные недели, на Катар направлены миллионы глаз. Все победители Challenge 22 надеются, что их бизнес удовлетворит потребности рынка и останется актуальным надолго после окончания турнира.