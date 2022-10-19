Доху охватила предпринимательская лихорадка
Катар, в преддверии Чемпионата мира по футболу, охватила предпринимательская лихорадка. Экономика страны - одна из самых динамичных в Персидском заливе, многие из инновационных предприятий расположены в деловом квартале.
По прогнозам, в ноябре на футбольное первенство съедутся до 1,5 миллионов болельщиков. В Дохе нашлось немало смекалистых предпринимателей, желающих показать иностранным гостям, что может предложить страна.
Еда для всей семьи
Сколько раз все мы оказывались в фуд-корте (или ресторанном дворике) торгового центра, пытаясь выбрать место, где можно перекусить? Теперь для этого есть специальное приложение.
В небоскрёбе Tornado West Bay открылся виртуальный фуд-корт, где можно выбрать блюдо из меню нескольких ресторанов и оплатить покупку одним платежом. Он называется AND Experience.
Бизнес-приключение началось в 2015 году с блинчиков в "Жемчужине" - семейном жилом районе, построенном на искусственных островах к северу от Дохи.
По словам Аль-Саади, потребовалось около месяца, чтобы о нём узнали местные жители. Когда это случилось, пришлось готовить 2000 блинчиков каждые 10 минут.
В большинстве кухонь шеф-повару приходится осваивать одно меню. Но здесь команде предстоит приготовить десять различных меню - от салатов и бургеров до блюд итальянской и сенегальской кухни.
Фуд-блогеры протестировали AND Experience. Диона Лобо и Ян Маркс начали кулинарный блог пять лет назад. Супружеская пара регулярно посещает новые рестораны в Дохе и проверяет их на практике.
Вердикт Дионы и Йена оказался более, чем положительный. Аль-Саади надеется перейти на безналичный расчет в начале нового года, а также разрабатывает приложение, с помощью которого вы сможете сделать заказ, получить номер столика и забрать еду сразу по прибытии.
Веганская империя на Ближнем Востоке
Как построить веганскую бизнес-империю? В Катаре есть человек, знающий об этом лучше других - Ганим аль Сулаити. Молодой основатель компании Enbat Holdings создал семь успешных веганских предприятий - от ресторанов до компании по производству средств ухода за кожей.
Шесть лет спустя у Аль Сулаити 13 точек F&B, а также две спа, работающие в режиме полной загрузки, не говоря о 250 сотрудниках и членах команды. По его мнению, Доха становится самым дружелюбным городом в мире для веганов и выдерживает сравнение с Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, Лондоном и Парижем.
В одном здании расположены Green and go - магазин, где можно быстро взять то, что нужно и идти по своим делам; Еvergreen, где люди могут не торопиться, и на десерт – Mylk, магазин, предлагаюшийдля большой выбор веганских сладостей.
У каждого из магазинов - своя публика и своя концепция.
Предпринимательская лихорадка
В ноябре на чемпионат мира по футболу в Катар приедут до полутора миллионов болельщиков, у смекалистых бизнесменов есть масса возможностей извлечь выгоду, показав любопытным иностранным гостям, что предлагает страна.
Еще в 2015 году Высший комитет по наследию, организатор футбольного первенства-2022, объявил открытый конкурс для предприятий на разработку проектов, которые бы в перспективе способствовали проведению чемпионата мира . Инициатива называлась Challenge 22.
Победителями были объявлены 12 региональных компаний, в том числе SunPave. В основе стартапа инженера Мохаммада Аль Гаммаля довольно необычная идея: солнечные панели, по которым можно ходить.
В рамках Challenge 22 на стадионе Аль-Тумама, в преддверии Чемпионата мира по футболу, будут установлены солнечные панели SunPave. На время проведения чемпионата мира руководство стадиона решило направить часть энергии на питание зон для подзарядки электроники, где люди смогут присесть отдохнуть и, возможно, зарядить свои устройства.
Другой проект Challenge 22 планирует по-новому обслуживать гостей страны. Туристическое приложение ViaVii было создано в Ливане, предлагая посетителям единый интерфейс для доступа к различным местным достопримечательностям.
Местная художница Рима Абухарб получила предложение о сотрудничестве с ViaVii в прошлом году. Она организует для посетителей чемпионата мира по футболу серию семинаров, чтобы они могли начать или продолжить рисовать. Она хотела бы создать условия, при которых люди смогут исследовать глубины своего воображения.
До старта крупнейшего спортивного события в мире остаются считанные недели, на Катар направлены миллионы глаз. Все победители Challenge 22 надеются, что их бизнес удовлетворит потребности рынка и останется актуальным надолго после окончания турнира.