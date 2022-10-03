Великобритания: правительство Трасс отказалось понижать налог для богатых

Правительство нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалось от планов снизить максимальную в королевстве ставку подоходного налога с 45% до 40% для тех, чей годовой заработок превышает £150 тысяч.

Эта мера наряду с другими была представлена министром финансов Квази Квартенгом в качестве мер по стимулированию роста экономики всего 10 дней назад и вызвала потрясения на рынках, яростный протест со стороны оппозиции и даже депутатов-консерваторов.

Глава Минфина должен выступить сегодня на конференции партии тори в Бирмингеме, где собравшиеся протестующие требуют отменить предложенный пакет экономических мер, в результате которых британский бюджет не досчитается £45 млрд.

Планы правительства на прошлой неделе привели к падению курса национальной валюты до рекордно низкого уровня и вынудили Банк Англии начать экстренную интервенцию для стабилизации экономики.

Предложения также подверглись критике со стороны Международного валютного фонда, который заявил, что, по их прогнозам, этот шаг приведет к увеличению неравенства.

Помимо этого, анонсированные правительством субсидии на заморозку цен на электроэнергию обойдутся бюджету еще как минимум в £150 млрд ($168 млрд) за два года. Британское правительство не делало столь радикальных шагов уже полвека.