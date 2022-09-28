Утечки на "Северных потоках" - акт саботажа, считают в Европе

Кто это совершил и с какой целью ? В Европе говорят, что утечки в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" не что иное, как диверсия. Утечки обнаружили в понедельник утром после того, как было зафиксировано несколько взрывов возле датского острова Борнхольм в водах Балтийского моря. Инцидент произошел на фоне крайней напряженности между Россией и Западом из-за войны в Украине.

Утечки появились одновременно в двух трубах "Северного потока-1" и в одной из двух труб "Северного потока-2". Последний никогда не использовался, но в нем был газ для поддержания давления. По сообщениям немецкой прессы, оба трубопровода могут навсегда прийти в негодность.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании: "Это не случайность.За короткое время на различных трубопроводах наблюдалось несколько взрывов".

В том же ключе на совместной пресс-конференции выступила и глава правительства Швеции Магдалена Андерссон.

В пятницу инцидент обсудят на заседания Совета Безопасности ООН. Кто может стоять за диверсией? Напрямую пока никто не обвиняет Россию, но предположения в этом направлении высказываются (в частности, в Польше).

В российском МИД назвали бенефициарами диверсии США. Кремль отвергли причастность к саботажу.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Вы знаете, это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Еще раз повторяю: предсказуемо глупо и абсурдно. Это большая проблема для нас".

Расследование инцидента на трубопроводах продолжается. Дания однако предупредила, что осмотр поврежденных участков газопроводов в Балтийском море может состояться не ранее чем через одну-две недели.Тем временем Норвегия, которая экспортирует в Европейский Союз больше газа и нефти, чем когда-либо прежде, усилила наблюдение за своей энергетической инфраструктурой.