ЧП на "Северных потоках": диверсия как версия

Падение давления и утечки на нитках трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", зафиксированные в последние двое суток, могли произойти из-за диверсии. Эту версию прорабатывают власти Германии и Дании, пытаясь, выяснить причины произошедшего. Утечки впервые были зарегистрированы в водах Дании и Швеции.

Немецкая ежедневная газета Tagesspiegel со ссылкой на федеральные источники заявила, данные события вряд ли могут быть совпадением и рассматриваются как возможные акты саботажа.

В настоящее время ни по одному из трубопроводов газ из России в Германию не поставляется. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" и он не был запущен. Россия приостановила поставки по "Северному потоку-1" в начале этого месяца.

Несмотря на то, что оба газопровода сейчас не функционируют, они заполнены газом. Датские морские власти выпустили навигационное предупреждение и установили запретную зону в пять морских миль вокруг трубопровода. Она считается потенциально опасной для движения судов. Аналогичные предупреждения сделала морская администрация Швеции.

Компания, эксплуатирующая "Северный поток" заявила, что невозможно сказать, когда трубопроводы снова заработают.