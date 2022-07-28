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Гаити

Разгул преступности на Гаити: сотни погибших за десять дней

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 Alexander Kazakevich
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Сын Сильвении Люк погиб в результате перестрелки противоборствующих банд.
Сын Сильвении Люк погиб в результате перестрелки противоборствующих банд.   -   Авторское право  Odelyn Joseph/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Чёрный июль на Гаити: за последние 10 дней более 470 человек погибли, пострадали или пропали без вести в результате вооружённых столкновений банд в столице Порт-о-Пренс и окрестных бидонвилях.

В докладе ООН говорится, что местное население терроризируют орудующие в стране мафиозные группы. Участились случаи изнасилований, вербовщики приобщают детей к преступной деятельности. Около 3 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ситуация с безопасностью в беднейшей стране региона резко ухудшилась после убийства президента Жовенеля Моиза в прошлом году.