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Гаити

Вооруженное насилие и протесты в Гаити

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Гаити охватила волна вооруженного насилия
Гаити охватила волна вооруженного насилия   -   Авторское право  Odelyn Joseph/Copyright 2021 The Associated Press. All right reserved

Жители Гаити протестуют против ухудшения ситуации с безопасностью. Жертвами конфликтов преступных группировок в стране за неделю, по данным правозащитников, стали по меньшей мере 89 человек, десятки получили ранения, еще 16 человек пропали без вести.

В последние дни в столице Гаити городе Порт-о-Пренс усилились столкновения банд, контролирующих эту зону. Тысячи семей оказались заблокированы в своих домах.

Столкновения начались 7 июля между двумя враждующими группировками в густнонаселенном бидонвиле Сите-Солей, в результате чего была нарушена работа расположенного в районе терминала, снабжающего горючим столицу и север Гаити. Беспорядки нанесли сокрушительный урон местной экономике, т.к на заправках нет топлива, цены на черном рынке резко возросли, а местные жители были вынуждены прятаться дома из-за перестрелок. 

Рассерженные мотоциклисты, занимающиеся частным извозом, устроили баррикады на дорогах

Преступные группировки похищают людей на фоне бездействия полиции. Только в июне были похищены 155 человек.