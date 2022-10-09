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Франция

Забастовка сотрудников НПЗ привела к дефициту топлива во Франции

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 Ирина Шелудкова
Очередь на заправках
Очередь на заправках   -   Авторское право  Michel Spingler/AP

В результате забастовки сотрудников трёх нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon в ряде регионов Франции наблюдается нехватка топлива на АЗС, особенно на севере страны. Профсоюзы требуют повышения заработной платы на 10% и заявляют, что не намерены прекращать стачку. 

Говорят потребители: 

 "Я проснулся в четыре утра и теперь придется ждать четыре часа, если к 8 утра бензин еще останется, но я буду жать четыре часа, чтобы заправить автомобиль". 

"Это наши ежедневные дела, у нас есть машина, мы ее заправляем бензином, когда надо поехать за хлебом. Ме очень трудно понять , почему мы оказываемся в такой ситуации?"

Ситуация с дефицитом горючего затронула 20% АЗС в стране. Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу заявил, что правительство выделило топливо из стратегических запасов, которое будет доставлено в течении выходных.