Забастовка сотрудников НПЗ привела к дефициту топлива во Франции

В результате забастовки сотрудников трёх нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon в ряде регионов Франции наблюдается нехватка топлива на АЗС, особенно на севере страны. Профсоюзы требуют повышения заработной платы на 10% и заявляют, что не намерены прекращать стачку.

Говорят потребители:

"Я проснулся в четыре утра и теперь придется ждать четыре часа, если к 8 утра бензин еще останется, но я буду жать четыре часа, чтобы заправить автомобиль".

"Это наши ежедневные дела, у нас есть машина, мы ее заправляем бензином, когда надо поехать за хлебом. Ме очень трудно понять , почему мы оказываемся в такой ситуации?"

Ситуация с дефицитом горючего затронула 20% АЗС в стране. Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу заявил, что правительство выделило топливо из стратегических запасов, которое будет доставлено в течении выходных.