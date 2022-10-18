Хаос в аэропортах Германии и Бельгии

В аэропортах Бельгии и Германии возник хаос и перебои в работе из-за забастовок. В понедельник сотни вылетающих пассажиров в течение нескольких часов не могли попасть в здание аэропорт Шарлеруа из-за забастовки сотрудников служб безопасности. Тем временем в Германии пилоты авиакомпании Eurowings начали трехдневную забастовку из-за разногласий с компанией по поводу условий труда, в частности, чрезмерной, по их мнению, нагрузки на экипажи самолетов.