Берлускони и Мелони выступят единым фронтом

"Похоже, Сильвио Белускони и Джорджа Мелони помирились после ссоры из-за назначения Иньяцио Ла Руссы в понедельник новым председателем Сената. Их встречу назвали сердечной. Берлускони и Мелони пообещали быстро сформировать новый кабинет и выступить единым фронтом во время политических консультаций с президентом Италии Маттареллой.

5 министров из тех, кого назначит Джорджа Мелони, скорее всего, будут членами Forza Italia, партии Сильвио Берлускони. По-прежнему существует неопределенность в отношении министра юстиции, будет ли он членом Forza Italia или нет.

Во вторник парламентские группы изберут своих лидеров, и если все пойдет по плану, политические консультации начнутся в Квиринальском дворце уже в четверг

Президент Италии Серджо Маттарелла может дать Джордже Мелони мандат на формирование нового правительства в эту пятницу".