English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Италия

Берлускони и Мелони выступят единым фронтом

Access to the comments Комментарии
 Джорджа Орланди
Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони
Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони   -   Авторское право  Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Похоже, Сильвио Белускони и Джорджа Мелони помирились после ссоры из-за назначения Иньяцио Ла Руссы в понедельник новым председателем Сената. Их встречу назвали сердечной. Берлускони и Мелони пообещали быстро сформировать новый кабинет и выступить единым фронтом во время политических консультаций с президентом Италии Маттареллой.

5 министров из тех, кого назначит Джорджа Мелони, скорее всего, будут членами Forza Italia, партии Сильвио Берлускони. По-прежнему существует неопределенность в отношении министра юстиции, будет ли он членом Forza Italia или нет.

Во вторник парламентские группы изберут своих лидеров, и если все пойдет по плану, политические консультации начнутся в Квиринальском дворце уже в четверг

Президент Италии Серджо Маттарелла может дать Джордже Мелони мандат на формирование нового правительства в эту пятницу".