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Италия

"Тяжёлый удар по коалиции"

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 Euronews
Заявление Берлускони называют тяжёлым ударом по коалиционному союзу, отношения в котором складываются и так непросто
Заявление Берлускони называют тяжёлым ударом по коалиционному союзу, отношения в котором складываются и так непросто   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Ударом по правящей коалиции называют итальянские политики и политологи заявление Сильвио Берлускони: СМИ опубликовали запись его выступления на закрытой встрече, где тот объявил, что "восстановил отношения" с Владимиром Путиным: речь шла о заверениях в дружбе, обмене "милыми письмами" и подарками — 20 бутылок водки на 20 бутылок "Ламбруско". Предполагают, что это произошло примерно 29 сентября, в день рождения Берлускони.

Сам дон Сильвио заявил, что история, которую он рассказывал депутатам, имела место ещё в 2008 году. Решением же Путина начать войну Берлускони, по его словам был сильно разочарован и пытался несколько раз созвониться с российским президентом, но тот не брал трубку.

Коалицию правых и ультраправых сил, в которую входит и "Вперёд, Италия!" Берлускони, и так обвиняют в пророссийских настроениях, Джорджа Мелони не раз прямо и громко заявляла о поддержке Украины и всячески старалась открещиваться от таких обвинений, а с Берлускони они едва не поссорились в ходе распределения портфелей.