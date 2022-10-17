Мэрия объявила о завершении мобилизации москвичей. Что это значит?

Власти Москвы заявляют о завершении мобилизации. Мэр Сергей Собянин утверждает, что все уже повестки прекратили своё действие с двух часов дня в понедельник. Правозащитники и адвокаты напоминают, что юридической силы такие слова не имеют: по закону завершить мобилизационные мероприятия можно лишь указом президента.

Как бы то ни было, те, кого объявление спасло от отправки на войну, сегодня празднуют. Как, например, Константин. Его вызвали с вещами 19 октября и он уже прощался с семьёй в кафе, когда узнал новости. Он говорит, что просто стал молиться Богу после этого.

Ранее о завершении мобилизации объявлял глава Ростовской области Василий Голубев. Впоследствии, впрочем, он сообщил о получении нового задания и возобновлении призыва на сборные пункты.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что мобилизация практически завершена и проходит уже не так массово. В Бурятии за информацией о завершении первой волны мобилизации последовало объявление о так называемом «донаборе».