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Финляндия

Финляндия не даст сбежать от мобилизации

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 Андрей Позняков
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Пробка перед КПП на границе России и Финляндии
Пробка перед КПП на границе России и Финляндии   -   Авторское право  Jussi Nukari/Lehtikuva via AP

Бегущие от мобилизации россияне с пятницы не смогут выехать через Финляндию. Хельсинки закрывают границы с полуночи для граждан России с шенгенскими визами. Об этом объявил министр иностранных дел Пекка Хаависто. По его словам, пограничники смогут не только разворачивать людей на КПП, но и аннулировать визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Запрет распространяется также на транзит в третьи страны.

При этом останутся и исключения. В Финляндию обещают допускать россиян, которые намерены посетить живущих в стране родственников, едут на работу или учёбу. В исключения попадают и владельцы дипломатических паспортов, а также представители оппозиции. Решения о допуске тех, кто по-прежнему будет хотеть въехать в Финляндию, обещают принимать в индивидуальном порядке.

Видеомонтаж • Андрей Позняков