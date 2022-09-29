Финляндия не даст сбежать от мобилизации

Бегущие от мобилизации россияне с пятницы не смогут выехать через Финляндию. Хельсинки закрывают границы с полуночи для граждан России с шенгенскими визами. Об этом объявил министр иностранных дел Пекка Хаависто. По его словам, пограничники смогут не только разворачивать людей на КПП, но и аннулировать визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Запрет распространяется также на транзит в третьи страны.

При этом останутся и исключения. В Финляндию обещают допускать россиян, которые намерены посетить живущих в стране родственников, едут на работу или учёбу. В исключения попадают и владельцы дипломатических паспортов, а также представители оппозиции. Решения о допуске тех, кто по-прежнему будет хотеть въехать в Финляндию, обещают принимать в индивидуальном порядке.