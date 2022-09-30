Мобилизация в России: "за" и "против"

"Частичная мобилизация", объявленная в России, вызывает беспокойство у граждан страны. По данным независимого аналитического Левада-центра, объявленного в РФ иностранным агентом, опрос, проведённый в конце сентября, показал, что лишь 23% россиян испытывают в связи с этим "гордость", а почти половина - 47% - испытали "тревогу или страх", чему способствовали и постоянные ошибки в списках призывников.

На ошибки отреагировал президент России Владимир Путин:

"Во время этой мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. По тем гражданам, кому полагается, например, отсрочка - ну, например, имеются ввиду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста - необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, то её нужно исправить и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания".

Многочисленные свидетельства говорят о том, что российские власти якобы просят новобранцев приносить с собой все снаряжение, от касок до бронежилетов. Многие магазины, торгующие такими товарами, переполнены.

Некоторые резервисты уже снаряжены еще до призыва на службу. Другие относятся к войне с меньшим энтузиазмом и массово бегут в соседние страны - например, в Грузию. Очереди на границе исчисляются километрами, и грузинские власти раздают гуманитарную помощь, в том числе воду и одеяла, тем, кому приходится ночевать в дороге.