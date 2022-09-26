"Мой дом убивает мою родину": бывший российский офицер рассказал, почему бежал от мобилизации

Как только была объявлена мобилизация в России, бывший российский офицер, назвавшийся журналистам агентства "Франс Пресс" просто Алексом, сел в свою машину и уехал в Финляндию с одним чемоданом.

"После того, как господин Путин объявил мобилизацию в России и решил убивать российских граждан, я решил не давать ему такой возможности. Я не хочу участвовать в мобилизации, я не хочу убивать славян, своих братьев, своих сестер. Я собрал свои вещи и за один день оказался в Финляндии. Я бегу от мобилизации", - говорит мужчина.

Алекс заваривает чашку чая в своем маленьком гостиничном номере в Финляндии, куда он приехал в минувший четверг.

Сейчас мне физически противно находиться в обществе наших сограждан, поддерживающих войну, которую развязал Путин, так что слава Украине бывший российский военный

Для Алекса "все изменилось", когда он принял участие в акции протеста на следующий день после объявления мобилизации и увидел, как мало россиян присоединилось к ней. По словам мужчины, он понял, что в России "больше нечего делать", и убежден, что страна развалится.

Собеседник АФП пожелал сохранить анонимность Elias HUUHTANEN / AFP

Алекс согласился дать интервью АФП анонимно, опасаясь того, что у его жены и ребенка, которые остались в России, будут большие проблемы: "Моя семья находится в России, по сути они заложники, если я покажу свое лицо, им грозит тюрьма, это в лучшем случае, что касается моей супруги, а моего ребенка выгонят из школы, и она не сможет учиться. Они не смогут существовать дальше там".

"Украина - моя родина"

Бывший российский офицер, родившийся в советское время в Севастополе, в Крыму, когда-то имел украинский паспорт, но не смог сохранить двойное гражданство, когда переехал в Россию, чтобы продолжить военную карьеру. Как только в июле были сняты ограничения из-за Covid-19 и открыта граница, Алекс начал работать с сетью волонтеров под названием "Рубикус", помогая принудительно эвакуированным украинцам покинуть Россию. С этой целью он получил туристическую визу, чтобы вывозить украинцев в Финляндию и Эстонию.

Украина — моя родина. А Россия — мой дом, мой дом теперь убивает мою родину бывший российский военный

"Мобилизация не сочетается с моими взглядами, я не могу поехать туда (на Украину) и убивать тех людей, которым я помогал", - добавил мужчина.

Большая трещина образовалась у Алекса и в отношении с родителями. Для них их сын - "предатель", и он не удивится, если его мать сообщит о нем в ФСБ.

"Путин проиграет"

Из-за своего военного прошлого Алекс опасается, что он окажется среди тех, кого Россия в первую очередь отправит на передовую.

"Я прослужил в армии 8 лет, — говорит Алекс. Я знаю изнутри, что такое российская армия. И глубоко убежден, что Путин проиграет. Одно дело крутить картинки по телевизору, а другое дело - какая реальная ситуация с вооружениями..." По словам мужчины, российские военные страдают от плохого руководства и плохого оснащения, а также от низкого морального духа, а украинцы воюют за свою страну и поддерживаются Западом.

"Рабы, которые не хотят воевать, никогда в жизни никого не победят", - добавляет он.

К оппозиции не прислушались

После объявления в России о "частичной мобилизации", финская таможня зафиксировала резкий рост числа въехавших россиян через три сухопутных пограничных пункта пропуска. Их количество 21 и 22 сентября выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.

По данным Пограничного округа Юго-Восточной Финляндии, за эти два дня через пропускные пункты на границе с Финляндией прошли как минимум 15 832 россиянина. В минувшую пятницу Хельсинки объявил, что "значительно ограничит въезд российских граждан на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии".

Бывший военный показывает свой российский паспорт Elias HUUHTANEN / AFP

Хотя Алекс понимает озабоченность финского правительства, он считает, что скандинавская страна таким образом совершает ошибку. "Большинство людей, которые сейчас пересекают российскую границу, — это люди, которые не хотят убивать, которые не хотят служить этому режиму", — говорит бывший российский военный.

"Европе следовало бы прислушаться к российской оппозиции, когда она говорила Западу прекратить торговать с режимом Путина, чтобы избежать необходимости принимать поспешные решения сейчас", — заключает Алекс.

Он также считает, что Запад не должен относиться к каждому россиянину так, будто тот несет ответственность за войну. Закрывая границу, Запад "отворачивается" от россиян, которые все еще в него верят.

На сегодняшний момент для Алекса самое главное сделать все, что в его силах, чтобы вывезти семью из России, в которой, как он убежден, больше никогда не захочет жить.