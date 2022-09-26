"Мой дом убивает мою родину": бывший российский офицер рассказал, почему бежал от мобилизации

"Мой дом убивает мою родину": бывший российский офицер рассказал, почему бежал от мобилизацииКомментарии
Как только была объявлена мобилизация в России, бывший российский офицер, назвавшийся журналистам агентства "Франс Пресс" просто Алексом, сел в свою машину и уехал в Финляндию с одним чемоданом.
"После того, как господин Путин объявил мобилизацию в России и решил убивать российских граждан, я решил не давать ему такой возможности. Я не хочу участвовать в мобилизации, я не хочу убивать славян, своих братьев, своих сестер. Я собрал свои вещи и за один день оказался в Финляндии. Я бегу от мобилизации", - говорит мужчина.
Алекс заваривает чашку чая в своем маленьком гостиничном номере в Финляндии, куда он приехал в минувший четверг.
Для Алекса "все изменилось", когда он принял участие в акции протеста на следующий день после объявления мобилизации и увидел, как мало россиян присоединилось к ней. По словам мужчины, он понял, что в России "больше нечего делать", и убежден, что страна развалится.
Алекс согласился дать интервью АФП анонимно, опасаясь того, что у его жены и ребенка, которые остались в России, будут большие проблемы: "Моя семья находится в России, по сути они заложники, если я покажу свое лицо, им грозит тюрьма, это в лучшем случае, что касается моей супруги, а моего ребенка выгонят из школы, и она не сможет учиться. Они не смогут существовать дальше там".
"Украина - моя родина"
Бывший российский офицер, родившийся в советское время в Севастополе, в Крыму, когда-то имел украинский паспорт, но не смог сохранить двойное гражданство, когда переехал в Россию, чтобы продолжить военную карьеру. Как только в июле были сняты ограничения из-за Covid-19 и открыта граница, Алекс начал работать с сетью волонтеров под названием "Рубикус", помогая принудительно эвакуированным украинцам покинуть Россию. С этой целью он получил туристическую визу, чтобы вывозить украинцев в Финляндию и Эстонию.
"Мобилизация не сочетается с моими взглядами, я не могу поехать туда (на Украину) и убивать тех людей, которым я помогал", - добавил мужчина.
Большая трещина образовалась у Алекса и в отношении с родителями. Для них их сын - "предатель", и он не удивится, если его мать сообщит о нем в ФСБ.
"Путин проиграет"
Из-за своего военного прошлого Алекс опасается, что он окажется среди тех, кого Россия в первую очередь отправит на передовую.
"Я прослужил в армии 8 лет, — говорит Алекс. Я знаю изнутри, что такое российская армия. И глубоко убежден, что Путин проиграет. Одно дело крутить картинки по телевизору, а другое дело - какая реальная ситуация с вооружениями..." По словам мужчины, российские военные страдают от плохого руководства и плохого оснащения, а также от низкого морального духа, а украинцы воюют за свою страну и поддерживаются Западом.
"Рабы, которые не хотят воевать, никогда в жизни никого не победят", - добавляет он.
К оппозиции не прислушались
После объявления в России о "частичной мобилизации", финская таможня зафиксировала резкий рост числа въехавших россиян через три сухопутных пограничных пункта пропуска. Их количество 21 и 22 сентября выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими днями.
По данным Пограничного округа Юго-Восточной Финляндии, за эти два дня через пропускные пункты на границе с Финляндией прошли как минимум 15 832 россиянина. В минувшую пятницу Хельсинки объявил, что "значительно ограничит въезд российских граждан на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии".
Хотя Алекс понимает озабоченность финского правительства, он считает, что скандинавская страна таким образом совершает ошибку. "Большинство людей, которые сейчас пересекают российскую границу, — это люди, которые не хотят убивать, которые не хотят служить этому режиму", — говорит бывший российский военный.
"Европе следовало бы прислушаться к российской оппозиции, когда она говорила Западу прекратить торговать с режимом Путина, чтобы избежать необходимости принимать поспешные решения сейчас", — заключает Алекс.
Он также считает, что Запад не должен относиться к каждому россиянину так, будто тот несет ответственность за войну. Закрывая границу, Запад "отворачивается" от россиян, которые все еще в него верят.
На сегодняшний момент для Алекса самое главное сделать все, что в его силах, чтобы вывезти семью из России, в которой, как он убежден, больше никогда не захочет жить.