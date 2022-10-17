В Израиле задумываются о военной помощи Украине

Некоторые израильские политики считают необходимым начать оказывать военную помощь Украине. Министр по делам диаспоры Нахман Шай в "твиттере" заявил, что время для этого настало после того, как Иран собрался передать России свои баллистические ракеты.

В СМИ сообщали, что Тегеран уже начал производство для Москвы тактических ракетных комплексов с дальностью в несколько сотен км. Официально ни одна из сторон этого не подтверждает.

По данным украинских и западных источников, Россия уже долгое время использует иранские беспилотники — "дроны-камикадзе", широко применяя их для атак гражданских объектов, в том числе Киева.

Официально Израиль не раз заявлял, что не будет оказывать Украине военную помощь; ранее власти еврейского государства не позволили Германии передать Киеву технику, сконструированную с применением израильских технологий.

В России уже отреагировали на заявление израильского министра. Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что поставки израильского оружия Украине стали бы опрометчивым шагом и разрушили бы двусторонние отношения.