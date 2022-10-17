Жертвами утреннего налёта беспилотников на Киев стали три человека. В мэрии сообщают о массированной атаке с использованием около 30 дронов-камикадзе. Те, что долетели до столицы, пытались из автоматов сбивать бойцы самообороны. Большинство беспилотников были сбиты силами ПВО, – заявил мэр Виталий Кличко.

Один из снарядов попал в жилой дом в центральной части города, часть здания обрушилась и погребла под собой около 20 жильцов, троих погибших обнаружили под завалами, в том числе беременную женщину.

В российском министерстве обороны атаку на Киев не комментируют. На обломках одного из беспилотников бойцы самообороны Киева обнаружили надписи «За Белгород! За Луч!», отсылающие к пятничному обстрелу приграничного российского района. Каковы были цели ударов по Киеву, так и остаётся неизвестным.

Киев обвиняет Иран в поставках беспилотников-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. Такие данные со ссылкой на источники в разведке публикуют американские СМИ. В Тегеране и Москве неоднократно отрицали такое сотрудничество.