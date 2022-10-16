Экономить свет легко, если света нет

Деревушка Сонлерто на юге Швейцарии на фоне энергетического кризиса привлекает большое внимание. В живописном посёлке в горной долине Бавона энергосбережение — это абсолютная норма жизни. В деревне никогда и не было электричества.

"Да, я всё время вижу, как тратят ресурсы, включая электричество, везде так много огней. Но не у нас: у нас везде темно, здесь просто нет уличных фонарей".

Печи, дрова и свечи — жители Сонлерто живут так, как столетия назад, и почти не жалуются. Сегодня у них есть повод гордиться тем, что любые возможные программы по экономии электричества их малая родина заранее перевыполнила.

"Для нас сокращение потребления ресурсов это совершенно не проблемы, мы прекрасно знаем, как жить без них".

Электричество в долине Бавона есть, и его много: целых три гидроэлектростанции стоят на горных реках. Но почти все киловатт-часы идут на север, в немецкоязычную часть Швейцарии. Деревню Сонлерто провода почему-то обходили стороной. В 80-х здесь понемногу начали ставить солнечные панели, но и они до сих пор считаются далеко не самой необходимой в хозяйстве вещью.

Но если пожилые живут так, как привыкли, то молодёжи нужно где-то заряжать телефоны. Когда-то в Сонлерто жили до 500 человек, теперь остались 50 — и многие из них приезжают только с весны по осень: дрова в XXI веке далеко не самый дешёвый ресурс. Попытки оживить деревню, привлекая туристов, упираются в отсутствие света.