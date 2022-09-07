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мир

Европа начинает борьбу за энергосбережение

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 Euronews
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Штаб-квартира французской энергетической компания в Париже, 2 сентября 2022 г.
Штаб-квартира французской энергетической компания в Париже, 2 сентября 2022 г.   -   Авторское право  Lewis Joly/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Правительство Литвы представит в среду пакет мер в области энергетики. По словам правящей правоцентристской коалиции, он станет одним из самых значимых в ЕС по доле выделенных на него средств от ВВП. Так, в 2023 году на компенсацию частным потребителям роста цен на энергоносители будет выделено до миллиарда евро, или около 2 % от ВВП.

Речь идет о суммах на уровне и даже больше миллиарда евро. И это лишь то, что будет выделено на компенсацию потребителям цен на энергоресурсы. Меры поддержки доходов граждан, конечно, тоже предусмотрены в бюджете
Ингрида Шимоните
премьер-министр Литвы

План литовского правительства предусматривает среди прочего ограничение цен на отопление, газ и электричество на согласованном кабинетом министров уровне; увеличение минимальной месячной зарплаты на 15-19 % и пенсий на 10%, а также инвестиции в "зеленую" энергетику.

Кабинет министров обсудит и план энергосбережения, который позволит сэкономить около 50 миллионов евро, т.е. одну пятую часть расходов госсектора в этом году. Речь в нём идёт об ограничении  отопления общественных зданий до 19 градусов и кондиционирования воздуха до 27-ми, а также удаленную работу по пятницам и понедельникам. 

О мерах по экономии электроэнергии задумались и во Франции. С понедельника жители тридцати городов, таких как Лимож, Монтобан и Гранвиль, лишились возможности пользоваться муниципальными бассейнами. Компания-управляющий Vert Marine заявила, что больше не может позволить себе оплачивать счета за отопление, которые выросли почти в три раза. Их примеру могут последовать и катки.

Изменения затронут и транспортный сектор: этой зимой в целях экономии энергии планируется сократить количество поездов.

Мэры десятков городов и населённых пунктов изучают, где можно выключить уличное освещение после полуночи без ущерба для безопасности.

Стимулом послужил призыв в понедельник президента Франции Эммануэля Макрона резко сократить потребление энергии в стране на 10% в ближайшие недели и месяцы, чтобы избежать риска нормирования и веерных отключений этой зимой.