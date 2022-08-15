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мир

Памятники Берлина погрузились во тьму ради экономии энергии

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 Euronews
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Памятники Берлина погрузились во тьму ради экономии энергии, 14 агвуста 2022 г.
Памятники Берлина погрузились во тьму ради экономии энергии, 14 агвуста 2022 г.   -   Авторское право  AFPTV

Власти Берлина приняли решение отключить освещение 200 зданий в целях экономии энергии. Первыми, в конце июля, во тьму погрузились шесть достопримечательностей немецкой столицы.

Государственный оперный театр и Берлинская ратуша в настоящее время освещены, но вскоре и их ждёт судьба остальных. В течение месяца сотрудники электротехнической компании Берлина отключат  1 400 прожекторов, ежедневно выводя из эксплуатации от ста до ста двадцати из них, но не будут пока демонтировать.