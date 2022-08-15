Памятники Берлина погрузились во тьму ради экономии энергии

Власти Берлина приняли решение отключить освещение 200 зданий в целях экономии энергии. Первыми, в конце июля, во тьму погрузились шесть достопримечательностей немецкой столицы.

Государственный оперный театр и Берлинская ратуша в настоящее время освещены, но вскоре и их ждёт судьба остальных. В течение месяца сотрудники электротехнической компании Берлина отключат 1 400 прожекторов, ежедневно выводя из эксплуатации от ста до ста двадцати из них, но не будут пока демонтировать.