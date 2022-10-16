Португальцы против инфляции

Всплеск социального недовольства в Португалии: в субботу тысячи людей вышли на улицы Лиссабона и второго города страныПорту, последовав призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация трудящихся" (CGTP). Демонстрация прошла под лозунгом "Против роста стоимости жизни и наступления на права".

Среди требований профсоюза, близкого к Компартии республики, – среднесрочное повышение зарплат на 10% и установление минимального размера оплаты труда на уровне 800 евро вместо нынешних 705 евро.

Руководители социального движения обвиняют правительство социалистов в бездействии, что позволяет крупным экономическим игрокам "наживаться на инфляции".

В настоящее время в CGTP отвергли предложение кабмина увеличить минимальную зарплату до 760 евро брутто и пообещали присоединиться к национальной забастовке, объявленной "Общим фронтом профсоюзов государственной службы", которая состоится 18 ноября.