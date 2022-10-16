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Португалия

Португальцы против инфляции

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 Alexander Kazakevich
Португальские демонстранты требуют повышения зарплат и пенсий.
Португальские демонстранты требуют повышения зарплат и пенсий.   -   Авторское право  AP Photo

Всплеск социального недовольства в Португалии: в субботу тысячи людей вышли на улицы Лиссабона и второго города страныПорту, последовав призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация трудящихся" (CGTP). Демонстрация прошла под лозунгом "Против роста стоимости жизни и наступления на права".

Среди требований профсоюза, близкого к Компартии республики, – среднесрочное повышение зарплат на 10% и установление минимального размера оплаты труда на уровне 800 евро вместо нынешних 705 евро. 

Руководители социального движения обвиняют правительство социалистов в бездействии, что позволяет крупным экономическим игрокам "наживаться на инфляции". 

В настоящее время в CGTP отвергли предложение кабмина увеличить минимальную зарплату до 760 евро брутто и пообещали присоединиться к национальной забастовке, объявленной "Общим фронтом профсоюзов государственной службы", которая состоится 18 ноября.