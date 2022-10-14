Забастовки во Франции: а CGT против

Проблеме с бензином из-за забастовки нефтеперарабатывающих заводов во Франции наметился сдвиг. В пятницу днём два профсоюза большинства в TotalEnergies, CFE-CGC и CFDT, подписали соглашение о заработной плате. Компания предоставит пакет повышения на 2023 год в размере 7% от прежних тарифов и финансовые премии. Руководство Total Energie призывает к прекращению забастовки, но профсоюз CGT во время переговоров хлопнул дверью.

Для координатора CFE-CGC в TotalEnergies Доминика Конвера это неприемлемо:

"Нужно выходить из этого кризиса. Так продолжаться не может. Мы видим, что происходит в стране и не можем оставаться равнодушными к этому".

CGT призывает продолжить забастовку и требует повышения заработной платы на 10%, что, как считают в профсоюзе, соответствует инфляции и разделу крупной прибыли Total. Свою позицию в CGT в объяснили так:

"После того, как встреча была прервана на час, руководство просто вернулось с предложением о повышении на 20 евро в месяц. Мы подумали, что это провокация, поэтому мы хлопнули дверью и покинули стол переговоров" .

Тем временем забастовка была поэтапно прекращена в четверг и в пятницу на двух нефтеперерабатывающих заводах группы Esso-ExxonMobil во Франции. Там профсоюзы CFE-CGC и CFDT пришли к соглашению с руководством.

Но на 30% автозаправок по-прежнему не хватает топлива. 4 нефтеперерабатывающих завода из 7 во Франции в пятницу всё ещё были парализованы, как и несколько складов, к большому недовольству французов: лишь 37 % жителей страны поддерживают движение забастовщиков.