Шторм на Крите: растёт число жертв

В результате разрушительного шторма, обрушившегося на греческий остров Крит, утонули по меньшей мере 2 местных жителя. Несколько человек объявлены пропавшими без вести в общине Малевизи. В приморском городе Агия Пелагия спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины рядом с автомобилем, который смыло потоком воды.

Как сообщало издание Καθημερινή ("Кафимерини"), водолазы вели поиски женщины, которая могла находиться в той же машине. Газета Πρώτο Θέμα ("Прото тема") подтвердила её гибель позже в воскресенье.

От этой картины у меня разрывается сердце, мы переживаем библейскую катастрофу. И речь не о материальном ущербе, мы оплакиваем гибель человека и надеемся спасти пропавших без вести. Менелаос Бокеас Мэр Малевизи

"Да, это библейская катастрофа с человеческими жертвами. Мы не могли как-то по-особому подготовиться к удару стихии. Погода быстро сменилась, и огромные потоки воды хлынули на нас," – заявил перифериарх (глава периферии – Euronews) Крита Ставрос Арнаутакис.

От наводнений сильнее всего пострадало северное побережье Крита. В городе Сития, на северо-востоке, из-за непогоды восемь туристов и охранник не могли выбраться из археологического музея.

В столице острова – Ираклионе – затоплены дороги, не работает международный аэропорт.