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Италия

Число жертв наводнения в Италии увеличилось до 11 человек

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 Yulia Gritsay
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Дети идут по затопленной улице в городе Пианелло ди Остро, в провинции Анкона, Италия. 16 сентября 2022.
Дети идут по затопленной улице в городе Пианелло ди Остро, в провинции Анкона, Италия. 16 сентября 2022.   -   Авторское право  ALBERTO PIZZOLI/AFP

Количество погибших в результате наводнения в итальянской провинции Анкона увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили местные власти.

Еще двое числятся пропавшими без вести: по данным местной прессы, спасатели до сих пор ищут восьмилетнего ребенка и 56-летнюю женщину.

По подсчетам синоптиков, местами в области Марке выпала шестимесячная норма осадков, что и привело к трагическим последствиям.

"Для меня всё кончено. Не знаю, как буду жить без мужа и сына. Я сказала ему: надо пойти в гараж и посмотреть, не получится ли выгнать на улицу машину твоего отца. И больше я не видела никого из них", — говорит местная жительница, потерявшая сына и мужа.

Стихия повредила десятки машин и жилых домов, в портовом городе Сенигаллия из-за разлива реки были повреждены каменные балюстрады моста Гарибальди. В нескольких населенных пунктах в провинции Анкона нет элетричества и питьевой воды. Разрушены дороги. Местные власти до сих пор оценивают убытки.

При этом дожди в регионе продолжаются: в администрации призвали жителей не покидать дома и переждать непогоду на верхних этажах зданий.

Совет министров Италии объявил в области Марке чрезвычайное положение. В регионе также введен двухдневный траур.