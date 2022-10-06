Два крупных кораблекрушения из-за шторма у берегов Греции

Более 20 человек погибли при попытке пересечь Эгейское море на небольших судах, ещё не менее 13 числятся пропавшими без вести. Известно по меньшей мере об одной надувной лодке, которая перевернулась в ночь на четверг близ греческого острова Лесбос. В не, по данным береговой охраны Греции, находились практически исключительно женщины из африканских стран. Десять человек удалось спасти.

Второе крушение произошло в сотнях километрах к юго-западу у острова Китира – легкий парусный катер сел на мель и затонул. Спасать людей, которые пытались выжить, цепляясь за скалы в бурных водах, помогали местные жители. У берегов Китиры из воды достали около 80 выходцев из Ирана, Ирака и Афганистана. Подтверждена гибель нескольких человек.

Катастрофа произошла в условиях штормового ветра, который осложняет проведение поисково-спасательных операций.

Министр по делам мореходства Греции Яннис Плакиотакис связал гибель мигрантов с организованной преступностью. Он обвинил соседнюю Турцию в фактическом потворстве бандам, которые зарабатывают деньги на нелегальной перевозке людей в Европу.