Разрушительные наводнения в Нигерии

С начала сезона дождей за последние месяцы в в Нигерии в результате наводнений погибли около 500 человек, 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены свыше 45 тысяч жилых домов, более 70 тысяч га сельхозугодий уничтожены.

Из-за поврежденных дорог и инфраструктуры по всей стране наблюдается нехватка топлива, на АЗС в Абудже выстроились очереди. Последствия экстремальных наводнения затронули почти все регионы, населению угрожает продовольственный кризис.

Нынешние наводнения стали самыми разрушительными за последние 10 лет. Причиной наводнений стали проливные дожди. Согласно метеопрогнозам, обильные осадки не прекратятся до конца ноября.