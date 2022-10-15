Crew Dragon-4: возвращение домой

Успешное завершение 6-месячной миссии: пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту приводнился у побережья США. В составе экипажа – астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти.

Возвращение миссии Crew-4 на Землю дважды переносилось из-за погодных условий, В пятницу астронавты смогли покинуть Международную космическую станцию, где работали с апреля этого года.

Капсула упала с парашютом в Атлантический океан недалеко от берегов Флориды, примерно через пять часов после того, как отстыковалась от МКС.

Перед отъездом астронавты успели передать журналистам Associated Press, что им не терпится принять душ, съесть пиццу и мороженое, насладиться природой и, конечно же, вновь увидеть родных.

В настоящее время на борту космической станции остаются три американца, три россиянина и один японец.