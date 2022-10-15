English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Crew Dragon-4: возвращение домой

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Капсула Crew Dragon с экипажем из четырёх астронавтов приводнилась у берегов США.
Капсула Crew Dragon с экипажем из четырёх астронавтов приводнилась у берегов США.   -   Авторское право  Bill Ingalls/NASA via AP

Успешное завершение 6-месячной миссии: пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту приводнился у побережья США. В составе экипажа – астронавты НАСА Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства, итальянка Саманта Кристофоретти.

Возвращение миссии Crew-4 на Землю дважды переносилось из-за погодных условий, В пятницу астронавты смогли покинуть Международную космическую станцию, где работали с апреля этого года.

Капсула упала с парашютом в Атлантический океан недалеко от берегов Флориды, примерно через пять часов после того, как отстыковалась от МКС.

Перед отъездом астронавты успели передать журналистам Associated Press, что им не терпится принять душ, съесть пиццу и мороженое, насладиться природой и, конечно же, вновь увидеть родных.

В настоящее время на борту космической станции остаются три американца, три россиянина и один японец.