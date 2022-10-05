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США

Россиянка на борту Crew Dragon

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 Euronews
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Это пятый полёт Crew Dragon к МКС
Это пятый полёт Crew Dragon к МКС   -   Авторское право  Joel Kowsky/(NASA/Joel Kowsky)

С мыса Канаверал в среду стартовала пятая экспедиция SpaceX к международной космической станции. В составе экипажа астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада, японец Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина. Сейчас она — единственная женщина в отряде "Роскосмоса". Она стала первой за двадцать лет российской космонавткой, полетевшей на орбиту на американском корабле. Решение отправить её в США было принято ещё в декабре.

Стыковка к МКС должна состояться поздно вечером в четверг. Пятый экипаж останется на МКС на полгода, а на "Драконе" на землю вернётся четвёртый — Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и итальянка Саманта Кристофоретти.