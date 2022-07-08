Франция закрывает неотложки из-за нехватки персонала

Французская система здравоохранения когда-то считалась одной из лучших в Европе и мире. Сегодня она переживает беспрецедентный кризис, что особенно тревожно в разгар лета, когда в страну приезжают туристы. Наш корреспондент Моника Пинна побывала в нескольких больницах Франции, поговорила с медиками и даже поучаствовала в забастовке. Своими впечатлениями она делится от первого лица.

Больницы без врачей

"У нас нет ни адекватной структуры, ни условий, ни инструментов, ни достаточного количества персонала. Все сложно", - такую картину рисует мне медбрат отделения неотложной помощи Максим Бартолини. Бартолини трудится в больнице Fréjus St. Raphaël на Лазурном берегу. У него вид усталого человека. "Мы работаем в стабильно высоком темпе с декабря, когда все периферийные структуры стали закрываться на ночь, - вспоминает он. - Это опасно для пациентов, ну а мы перегружены. Мы делаем больше, чем входит в наши обязанности, учимся на ходу, поддерживаем друг друга. Но у нас все меньше пространства для маневра, ситуация становится катастрофической".

Персонала становится все меньше. Euronews

Fréjus St. Raphaël - главная больница в регионе Вар на юге Франции. В ней не хватает пяти постоянных врачей, и этот дефицит здесь считают терпимым (в 30 километрах отсюда в городе Драгиньян местная больница не принимает пациентов ночью с прошлого октября. Здесь не хватает 20 врачей и сестер).

Из-за нехватки персонала пациенты скоропомощного отделения ждут своей очереди часами, а порой и днями. Заведующий отделением констатирует: иногда люди проводят в "неотложке" по две ночи.

Острая нехватка врачей - проблема не только французских курортов, но всей национальной и - шире - европейской системы здравоохранение.

Не предлагать, а реагировать

Пандемия усугубила давние болевые точки, а истощение, вызванное двухгодичным пребыванием на передовой, заставило многих медиков уволиться. Отток продолжается и по сей день.

Ситуация доминировала в политических дебатах в преддверии июньских парламентских выборов. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал специальную миссию, чтобы попытаться разрешить эту проблему. Во главе поставили человека, который вскоре после съёмок репортажа стал министром здравоохранения. Франсуа Брон, врач по образованию, готов взяться за реформу, суть которой он резюмирует так: "Многие годы наша система здравоохранения строилась по принципу предложения услуг, то есть населению предлагается возможность обратиться в частную клинику, ту или иную больницу, чтобы получить в конце концов идентичный ответ на проблему со здоровьем. Наша задача - преобразовать систему так, чтобы она строилась не на предложении, а на реагировании на потребности пациентов. Иными словами, в клинике и госбольнице они не получат одинакового предложения, это будут взаимодополняющие услуги".

Сегодня медицинские работники, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией, требуют от политиков не только слов благодарности и аплодисментов. Им нужны ресурсы для выполнения своей работы. И это буквально вопрос жизни и смерти.