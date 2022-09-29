Франция: "Cрочно повысить зарплаты, пособия и пенсии"!

"Cрочное повышение зарплат, минимальных социальных выплат, пособий и пенсий!" - под такими лозунгами французы вышли в четверг на улицы крупнейших городов. Прокатившиеся по стране межпрофессиональные манифестации стали первыми с начала учебного года.

В парижском шествии приняли участие несколько тысяч человек, по данным полиции, 40 тысяч, по данным организаторов. В колонне был замечен лидер французских коммунистов:

Давайте обсуждать проекты: французы хотят, чтобы этот вопрос вынесли на референдум. Надо организовать референдум по пенсионной реформе, с которой согласны французы: с повышением уровня пенсий, но без увеличения минимального возраста выхода на пенсию Фабьен Руссель лидер Коммунистической партии Франции

В Марселе полиция насчитала без малого четыре с половиной тысячи человек, среди них - лидер оппозиционной "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меленшон. В Нанте участие в демонстрации приняли от 3 до 4 тысяч человек.

К забастовщикам примкнули 11% учителей, по информации Министерства образования, а также работники транспорта (сообщалось о перебоях в работе поездов в столичном регионе Иль-де-Франс).

В тот же день премьер-министр Элизабет Борн объявила, что правительство проведёт новый раунд консультаций, чтобы принять законопроект о пенсионной реформы "до зимы". Кабинет министров не намерен уступать в вопросе отсрочки пенсионного возраста до 65 лет.

В свою очередь президент Эммануэль Макрон заявил, что если при принятии пенсионной реформы парламент выразит вотум недования правительству, он не исключает роспуска Национальной ассамблеи.