English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Франция

Франция: власти грозятся вмешаться в ситуацию с нехваткой бензина

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Очередь на АЗС в Лилле
Очередь на АЗС в Лилле   -   Авторское право  Michel Spingler/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Правительство Франции призвало "без промедления" снять блокаду топливных хранилищ, угрожая "вмешаться" для разрешения ситуации. Об этом заявил представитель кабмина Оливье Веран после экстренного совещания в Матиньоне.

По его словам, если ситуация не улучшится "очень быстро", правительство может самостоятельно "восстановить доступ к центрам хранения и нефтеперерабатывающим заводам, а затем принудить персонал к выполнению своих обязанностей".

В то же время обстановка на заправочных станциях во Франции остается напряженной.

Карла, студентка-медик из Лилля:

— У меня большие проблемы. Я даже думала ехать дальше, в сторону Бельгии. Три дня я не вылезаю из приложения по поиску бензина. И я вижу, что его почти нигде нет. Я стою в очереди уже три часа.

Закари, студент:

— Я ждал пока не опустошу свой бак, чтобы заправиться. Так как я учусь и работаю, мне нужна машина.

Бруно Дювес, предприниматель:

— У меня своя компания. И уже два моих грузовика стоят без дела в депо. У меня кончается бензин, и мне срочно нужно заправиться, иначе я не могу работать.

Забастовка работников НПЗ в группе TotalEnergies продолжается две недели. Руководство предложило профсоюзу сесть за стол переговоров, но пока они не увенчались успехом.

Работники требует повышения заработной платы на 10% с 1 января. TotalEnergies получила прибыль в размере более 10 миллиардов евро в первой половине 2022 года.