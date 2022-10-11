Франция: власти грозятся вмешаться в ситуацию с нехваткой бензина

Правительство Франции призвало "без промедления" снять блокаду топливных хранилищ, угрожая "вмешаться" для разрешения ситуации. Об этом заявил представитель кабмина Оливье Веран после экстренного совещания в Матиньоне.

По его словам, если ситуация не улучшится "очень быстро", правительство может самостоятельно "восстановить доступ к центрам хранения и нефтеперерабатывающим заводам, а затем принудить персонал к выполнению своих обязанностей".

В то же время обстановка на заправочных станциях во Франции остается напряженной.

Карла, студентка-медик из Лилля:

— У меня большие проблемы. Я даже думала ехать дальше, в сторону Бельгии. Три дня я не вылезаю из приложения по поиску бензина. И я вижу, что его почти нигде нет. Я стою в очереди уже три часа.

Закари, студент:

— Я ждал пока не опустошу свой бак, чтобы заправиться. Так как я учусь и работаю, мне нужна машина.

Бруно Дювес, предприниматель:

— У меня своя компания. И уже два моих грузовика стоят без дела в депо. У меня кончается бензин, и мне срочно нужно заправиться, иначе я не могу работать.

Забастовка работников НПЗ в группе TotalEnergies продолжается две недели. Руководство предложило профсоюзу сесть за стол переговоров, но пока они не увенчались успехом.

Работники требует повышения заработной платы на 10% с 1 января. TotalEnergies получила прибыль в размере более 10 миллиардов евро в первой половине 2022 года.