Неутешительный прогноз МВФ

Сильное давление инфляции, вызванное дисбалансом спроса и предложения, политика эпохи пандемии и вторжение в Украину не предвещают хороших времен, считает директор-распорядитель МВФ.

— Мы вступаем в новую опасную зону. Мир, который более фрагментирован, более хрупок и более уязвим для потрясений, которые могут быстро сбить страны с курса Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ

По прогнозам МВФ, многие страны мира войдут в рецессию в 2023 году. Ситуация перехода от относительной стабильной экономики с низкими процентными ставками и низкой инфляцией к диаметрально противоположной усложнит глобальное сотрудничество.