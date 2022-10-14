Неутешительный прогноз МВФ

Неутешительный прогноз МВФКомментарии
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Сильное давление инфляции, вызванное дисбалансом спроса и предложения, политика эпохи пандемии и вторжение в Украину не предвещают хороших времен, считает директор-распорядитель МВФ.
По прогнозам МВФ, многие страны мира войдут в рецессию в 2023 году. Ситуация перехода от относительной стабильной экономики с низкими процентными ставками и низкой инфляцией к диаметрально противоположной усложнит глобальное сотрудничество.