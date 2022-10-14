Саммит Россия-Центральная Азия в АстанеКомментарии
Саммит Россия-Центральная Азия в Астане проходит на фоне войны в Украине. Президент России встречается с лидерами бывших советских республик - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На пресс-конференции по итогам встречи почти все вопросы касались военных действий в Украине - стране, которая тоже входила в состав СССР.
Владимир Путин также ответил на вопрос, встретится ли он с Джо Байденом на саммите G20 в Индонезии.
Президент России Владимир Путин:
— Надо спросить у него (Байдена) готов ли он вести со мной эти переговоры. Честно говоря, я вообще не вижу в этом необходимости. Пока нет платформы для этих переговоров.
Путин затронул тему о предполагаемой связи гуманитарных коридоров для перевозки украинского зерна с атакой на Керченский мост.
Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о вторжении в Украину, российский президент сказал, что если бы он этого не сделал, то в будущем ситуация для России сложилась бы гораздо хуже.