Саммит Россия-Центральная Азия в Астане проходит на фоне войны в Украине. Президент России встречается с лидерами бывших советских республик - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На пресс-конференции по итогам встречи почти все вопросы касались военных действий в Украине - стране, которая тоже входила в состав СССР.

Владимир Путин также ответил на вопрос, встретится ли он с Джо Байденом на саммите G20 в Индонезии.

Президент России Владимир Путин:

— Надо спросить у него (Байдена) готов ли он вести со мной эти переговоры. Честно говоря, я вообще не вижу в этом необходимости. Пока нет платформы для этих переговоров.

Путин затронул тему о предполагаемой связи гуманитарных коридоров для перевозки украинского зерна с атакой на Керченский мост.

— Федеральная служба безопасности (ФСБ) констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, а точнее сказать, взрывчатка, взрывчатое вещество были отправлены морем из Одессы. Но пока точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если выяснится, что гуманитарный коридоры используются для совершения терактов, то конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора Президент России Владимир Путин

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о вторжении в Украину, российский президент сказал, что если бы он этого не сделал, то в будущем ситуация для России сложилась бы гораздо хуже.