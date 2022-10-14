Кафе по ремонту

14 октября отмечается Международный день электронных отходов. Он был учрежден для привлечения внимания общественности к проблеме мусора и его утилизации. В Амстердаме горожане приносят сломанные электроприборы в специальные кафе. Здесь не сколько пьют и едят, сколько ремонтируют технику.

Ким Зуивер, администратор ремонтного кафе Амстердама De Meervaart

— Только Амстердам мы избавляем почти от 7 000 килограммов мусора, который не будет скапливаться на свалке. Ко всему прочему, в этом районе живут люди с ограниченными финансами. Вы можете положить один евро в чашку для пожертвований, а можете потратить 60 или 100 евро на новое устройство.

Увеличение стоимости жизни заставляет граждан тратить деньги разумнее

Команда механиков-волонтеров чинит сломанные приборы, помогая людям экономить..

Эдвард Тонино, мастер в ремонтном кафе Амстердама De Meervaart:

— Мы видим, что в последнее время здесь становится все оживленнее. Это связано с тем, что у людей все меньше денег на покупку новых вещей, и они также хотят дать им вторую жизнь.

Многие производители электронной техники для поднятия продаж идут на всевозможные уловки и намеренно завышают стоимость деталей, делая ремонт дороже покупки нового устройства. Сотни тонн сломанной техники отправляются на свалки. Отходы загрязняют почву, воду, воздух и наносят непоправимый вред экосистеме. Идеальной формы утилизации мусора пока еще не найдено. В Амстердаме группа добровольцев пытается решить эту проблему и помочь людям.