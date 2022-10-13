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мир

Путин и Эрдоган провели полуторачасовые переговоры в Астане

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 Yulia Gritsay
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Астане, Казахстан. 13 октября 2022.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Астане, Казахстан. 13 октября 2022.   -   Авторское право  Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двусторонние переговоры в Астане. Предполагалось, что одной из основных тем разговора президентов России и Турции вновь станет Украина, но в этот раз Владимир Путин сконцентривался скорее на обсуждении экспорта газа.

"Есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах. Мы могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны — прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы", — заявил Владимир Путин.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости укрепления торговых отношений с Россией и отметил, что именно благодаря им зерновая сделка оказалась успешной.

"Несмотря на то, что действия Турции и России могут обеспокоить некоторые круга, они радуют менее развитые страны", — отметил президент Турции.

На прошлой неделе в одной из турецких газет появилась статья, в которой утверждалось, что Анкара планирует "усадить за один стол" Россию, США, Великобританию, Германию и Францию — в попытке урегулировать конфликт Москвы и Киева.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в Астане Путин и Эрдоган вообще не затрагивали тему Украины.