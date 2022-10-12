Страны G7 пообещали и дальше поддерживать Украину

Страны G7 пообещали и дальше поддерживать УкраинуКомментарии
По итогам виртуального саммита, страны "Большой семерки" пообещали и дальше оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь столько, сколько потребуется.
Кроме того, "Группа семи" предупредили Россию о "серьезных последствиях" применения ею химического, биологического или ядерного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить им больше систем противовоздушной обороны и организовать международную миссию по наблюдению на белорусской границе.
Экстренное заседание "Большой семерки" было созвано по запросу Киева после массированных российских ракетных обстрелов, в результате которых пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, 23 человека погибли, около 100 ранены.
В своем ночном обращении Зеленский пообещал восстановить пострадавшие от российских ударов объекты.
В свою очередь в Санкт-Петербурге Владимир Путин принимал главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, в беседе с которым заявил, что открыт для диалога по поводу Запорожской атомной электростанции.
В то же время наблюдатели отмечают, что после очередного витка эскалации войны в Украине ожидать мирных переговоров от двух стран в ближайшем будущем не стоит.