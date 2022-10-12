Страны G7 пообещали и дальше поддерживать Украину

По итогам виртуального саммита, страны "Большой семерки" пообещали и дальше оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь столько, сколько потребуется.

Кроме того, "Группа семи" предупредили Россию о "серьезных последствиях" применения ею химического, биологического или ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить им больше систем противовоздушной обороны и организовать международную миссию по наблюдению на белорусской границе.

Экстренное заседание "Большой семерки" было созвано по запросу Киева после массированных российских ракетных обстрелов, в результате которых пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины, 23 человека погибли, около 100 ранены.

В своем ночном обращении Зеленский пообещал восстановить пострадавшие от российских ударов объекты.

Там, где были разрушения, везде будет обновлена инфраструктура. Там, где были потери, уже идет или будет идти строительство. Там, где у врага были надежды, останутся руины российской государственности Владимир Зеленский президент Украины

В свою очередь в Санкт-Петербурге Владимир Путин принимал главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, в беседе с которым заявил, что открыт для диалога по поводу Запорожской атомной электростанции.

Мы очень рады видеть вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, а, может быть, вызывают у кого-то, и у нас тоже, беспокойство. Например, ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции Владимир Путин президент России

В то же время наблюдатели отмечают, что после очередного витка эскалации войны в Украине ожидать мирных переговоров от двух стран в ближайшем будущем не стоит.