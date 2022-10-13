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мир

ПАСЕ назвала Россию "террористическим режимом"

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 Euronews
Владимир Зеленский обратился к ПАСЕ
Владимир Зеленский обратился к ПАСЕ   -   Авторское право  AP Photo/Jean-Francois Badias

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию, в котором призывают объявить Россию "террористическим режимом". 99 депутатов проголосовали "за", ещё один воздержался.

Президент Украины Владимир Зеленский, обратившийся к парламентариям до голосования, призвал создать специальный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных российскими войсками на территории Украины.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Мы вместе изолируем Россию. Вместе накажем за террор и заставим ощутить цену развязанной ею войны. Россия хочет использовать только язык террора, и это факт. Этот факт нужно признать на всех уровнях — политически, юридически, и на поле боя в Украине — поддержкой наших оборонных возможностей. Я благодарю вас за то, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая признает Россию государством-террористом".

Россия с середины 90-х участвовала в работе Совета Европы, в том числе ПАСЕ, но в марте заявила о своём выходе из организации, и её исключение одобрили единогласно.