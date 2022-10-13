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Россия

Россияне поддерживают ракетные удары по украинским городам

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 Euronews with NOS
Кадр из репортажа
Кадр из репортажа   -   Авторское право  NOS

Российские ракетные удары по украинским городам, жертвами которых стали десятки людей, в том числе - дети, многие жители России считают оправданными. Они верят кремлевской пропаганде, рассказывающей о том, что их страна освобождает от нацистов исторически русские земли.

"Конечно, погибли наверняка и дети, но и у нас очень многие погибают, - говорит эта молодая москвичка. - Об этом,к сожалению, не говорят на телевидении вообще".

"На протяжении восьми месяцев мы обещали-обещали, я уж думал, что русские мужчины не держат слова, оказывается - держат", - не скрывает своего удовлетворения молодой человек.

"И я поддерживаю", - говорит его спутница.

"Давно пора закончить эту войну, - считает женщина в красном пальто. - И, может быть, без этих ударов мы ее никогда и не закончим".

"Меня это очень сильно волнует, - признается эта девушка. - Меня это очень сильно дестабилизирует эмоционально. Я искренне сочувствую всем украинцам и очень хочу, чтобы все это поскорее кончилось".

Опросы общественного мнения показывают, что объявление Владимиром Путиным частичной мобилизации вызвало в российском обществе определенную тревогу и страх. В то же время внушительное большинство граждан страны по-прежнему поддерживает действия российских военных в Украине.