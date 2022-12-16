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Нидерланды

Специальный суд по Косову вынес первый приговор

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Салих Мустафа
Салих Мустафа   -   Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

К 26 годам тюремного заключения приговорён бывший командир Армии освобождения Косова Салих Мустафа. Специальный суд по Косову признал его виновным в убийстве и пытках сербов в лагере для пленных в 1999 году. Сам он вину отрицает. Это первый приговор, вынесенный трибуналом, организованным 6 лет назад.

Маппи Вельд-Фолья, судья:

"Может существовать ошибочное представление о том, что обвинения выдвинуты против Армии освобождения Косова как таковой или против народа Косова в целом. Но это максимально далеко от истины. Именно народ Косова через парламент и принял решение об организации этого суда и наделении его полномочиями".

Специальный суд по Косову в Гааге, создан властями частично признанной республики для расследования военных преступлений, совершённых членами Армии освобождения Косова. Для обеспечения независимости работы он размещён в Гааге. Обвинения выдвинуты против целого ряда косовских деятелей, в том числе экс-президента Хашима Тачи.