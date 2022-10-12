Новая Зеландия первая в мире ввела налог на газовыделение скота

Новая Зеландия первая в мире ввела налог на газовыделение скотаКомментарии
Euronews
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Фермеры Новой Зеландии гневно отреагировали на план правительства по введению налога на естественное газовыделение скота.
Новый закон, предложенный премьер-министром Джасиндой Арден, направлен на сокращение выбросов метана в атмосферу.
Для компенсации расходов крестьянам предлагается повысить цены на свои продукты, которые теперь будут "экологичными".
По статистике, в Новой Зеландии в пять раз больше овец и в два раза больше коров, чем людей.