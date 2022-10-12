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Новая Зеландия

Новая Зеландия первая в мире ввела налог на газовыделение скота

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 Euronews
Пастбище Новой Зеландии
Пастбище Новой Зеландии   -   Авторское право  Mark Baker/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Фермеры Новой Зеландии гневно отреагировали на план правительства по введению налога на естественное газовыделение скота. 

Новый закон, предложенный премьер-министром Джасиндой Арден, направлен на сокращение выбросов метана в атмосферу. 

Для компенсации расходов крестьянам предлагается повысить цены на свои продукты, которые теперь будут "экологичными".

По статистике, в Новой Зеландии в пять раз больше овец и в два раза больше коров, чем людей.